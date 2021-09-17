Следствие еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.

Об этом исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, после того как материалы дела передали от Нацполиции в Госбюро расследований, следователи назначили ряд экспертиз. Сейчас ожидаются результаты экспертиз.

— Мы очень ждем результаты, а после этого будем принимать решение о процессуальном статусе каждого человека, который был в транспортном средстве, – сказал Алексей Сухачев.

Он добавил, что следователи установили всех участников события. Однако в ГБР пока не установили, кто был за рулем авто во время аварии. Издание «Центр новостей» со ссылкой на очевидцев сообщало, что именно Трухин был за рулем авто, не соблюдавшего безопасную дистанцию.

— Мы не установили, кто был за рулем, так как не получили материалы с камер видеонаблюдения, – отметил директор бюро.

По словам Сухачева, следователи проанализировали все записи с камер, установленных по дороге от Полтавы до Киева, но на участке магистрали Борисполь — Киев проводился ремонт, поэтому камеры были демонтированы.

— Есть информация, что существует такое видео, и мы по имеющимся каналам коммуникации призвали граждан Украины предоставить дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока мы ничего не получили, – рассказал Алексей Сухачев.

Как пишет hromadske, ДТП с участием народного депутата Александра Трухина произошло еще 23 августа на Бориспольской трассе под Киевом. Информация об аварии получила огласку из-за попытки скрыть факт ДТП в медиа.

Издание «Центр новостей» со ссылкой на очевидцев сообщало, что Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, а тот, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo. Свидетели говорят, что Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, но без имен участников.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что в протоколах полиции, составленных на месте ДТП, как водитель указан не Трухин, а другой человек. Впрочем, протокол полиция составляла по словам участников ДТП и свидетелей, поэтому кто именно находился за рулем автомобиля, должен установить расследования.

Вследствие ДТП получили травмы шесть человек (в том числе двое детей), а также глава комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче и его помощник Роман Лышень. В украинской федерации футбола сообщили, что Луче и его помощник находятся в одной из киевских больниц.

30 августа стало известно, что около 30 украинских медиа удалили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием народного депутата от партии «Слуга Народа» Александра Трухина. Вероятно, за удаление публикации изданиям предлагали денежную компенсацию.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сфабриковал несколько дел против представителей их политсилы, поскольку не хотел уходить в отставку.