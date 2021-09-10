Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сфабриковал несколько дел против представителей их политсилы, поскольку не хотел уходить в отставку.

Об этом он сказал в эфире программы «Народ против» с Наташей Влащенко, пишут НикВести.

В частности, Давид Арахамия вспомнил ситуацию с нардепом и бывшим членом фракции «Слуга Народа» Александром Юрченко, который 8 июля устроил ДТП в центре Львова, а затем напал на водителя. Полиция заподозрила, что напавший находился в состоянии наркотического опьянения.

— Я сейчас пришлю видео с нагрудных камер полицейских на Львовщине, которые задержали Юрченко, хотя он не член нашей фракции. Они прямо говорят «давай хлопнем этого народного депутата и что-то с этого поимеем». Прямо с нагрудных камер. А вы готовы к такому? А потом вы во всех новостях рассказываете, что он был наркоман. Он говорил «возьмите у меня кровь, ДНК, проверьте меня – я ничего не употреблял», а у него не берут, говорят «всё уже понятно», – сказал Давид Арахамия.

По его мнению, дела о авариях, в которых фигурировали депутаты от «Слуги народа», были сфабрикованы бывшим министром МВД Арсеном Аваковым, который не хотел уходить в отставку.

— Смотрите, ещё раз: когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы за его снятие не голосовали, то за одну неделю целых четыре «слуги народа» почему-то наркоманами стали за рулем. Просто странное совпадение получилось, что за одну неделю все стали наркоманами резко. Я лично езжу за рулём и меня за эту неделю останавливали 16 раз. После этого – ни разу, – сказал Давид Арахамия.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова в четверг, 15 июля.

Новым главой министерства внутренних дел Украины стал главы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Позже он инициировал в ведомстве финансовый и управленческий аудиты.