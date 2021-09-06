Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал в ведомстве финансовый и управленческий аудиты.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

— Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому по моему поручению сейчас начали проводить управленческий и финансовый аудиты МВД, ведь это огромная структура, в которой работают 350 тысяч человек, – отметил Денис Монастырский.

По словам министра, он уже готов представить общественности крупные системные проекты.

Как пишет TheБабель, после назначения Дениса Монастырского на должность 16 июля у него была месячная пауза в публичной жизни. Он ее объяснил так: «Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений».

Напомним, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.