Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на публикацию видео поведения своего коллеги Александра Трухина после ДТП в августе 2021 года и призвал его выйти из фракции.

Его заявление опубликовала спикер «СН» Юлия Палийчук.

По словам Давида Арахамии, видео с камеры патрульного «говорят больше, чем Александр Трухин может сказать в свое оправдание».

— Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно, но, даже если он этого не сделает, такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование, — подчеркнул Давид Арахамия.

Напомним, «Украинская правда» опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере. Один из свидетелей заявил, что видел, как нардеп выходил из-за руля авто, но сам нардеп утверждал, что ехал на заднем сидении.