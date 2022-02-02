В двух учебных заведениях США произошла стрельба — погибли, по меньшей мере, трое.

Инциденты произошли в штатах Монтана и Вирджиния, пишет «Украинская Правда».

В частности, одна стрельба произошла днем во вторник в одном из учебных центов города Ричфилд, штат Монтана. В Департаменте полиции Ричфилда сообщили, что прибывшие на место офицеры обнаружили двух учеников с ранениями на тротуаре у парадного входа в школу. Подозреваемый скрылся сразу после стрельбы. Один из учеников скончался от полученных ранений, другой остается в больнице в критическом состоянии.

Еще один инцидент произошел 1 февраля на территории кампуса колледжа Bridgewater в Вирджинии — были застрелены два офицера полиции, охранявшие студенческий городок. Полиция сейчас разыскивает 27-летнего подозреваемого, жителя штата Вирджиния.

Напомним, 27 января в Днепре около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Вкоре суд отправил его в СИЗО.