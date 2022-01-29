Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения для нацгвардейца Артемия Рябчука, который накануне ночью устроил стрельбу на территории завода Южмаш.

Видео опубликовал Telegram-канал Суспільне Дніпро.

Как пишет ТСН, подозреваемого в убийстве пятерых человек привезли в суд одетым в форму Национальной гвардии. Отмечается, что следователи просили арест без права внесения залога.

Как пишут fakty.com.ua, сначала работники суда отказались впускать журналистов на заседание. Зайти смогли только операторы. Позже их пропустили, однако только на первый этаж, тогда как операторы находятся в зале на втором этаже здания.

Заседание решили проводить не в закрытом режиме. В суде выступил Артемий Рябчук, который признал свою вину и попросил не «отправлять его на гауптвахту».

— Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ту ночь… Моя единственная просьба не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО, — заявил он.

В итоге Артемию Рабчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены.