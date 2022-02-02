Будут судить группу мошенников, которые обещали жителю Одессы помочь в назначении на должность главы Николаевской ОГА.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Николаевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по факту совершения мошеннических действий (ч.4 ст.190 УК Украины).
По данным следствия, организатором преступной схемы была 64-летняя жительница Киева — бывшая работница Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла двух жителей столицы - 36-летнего председателя правления благотворительной организации, ранее бывшего помощником-консультантом народного депутата Украины, и неоднократно баллотировавшегося в парламент, и 24-летнего парня.
Злоумышленники, узнав о желании жителя Одессы занять должность главы Николаевской ОГА, решили заработать. Они сообщили одесситу ложные сведения о том, что они могут повлиять на должностных лиц Офиса Президента Украины и других государственных органов.
— Для этого гражданину необходимо предоставить им денежные средства в сумме от 500 до 700 тысяч долларов США для передачи их должностным лицам Офиса Президента Украины. Злоумышленники в течение полугода проводили собеседования с «кандидатом на должность» в Киеве и готовили его для дальнейшей встречи с должностными лицами государственных органов. При получении первой части средств на сумму 200 тысяч долларов США их задержали, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому по делу о «продаже» должности главы Николаевской облгосадминистрации, 23-летнему киевлянину Виктору Семибратову.
По данным следствия, бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины Татьяна Павлова по предварительному сговору с 36-летним Алексеем Оскером — главой правления благотворительной организации, журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в Раду, обещали повлиять на должностных лиц Офиса Президента и Кабинета Министров, решив вопрос о назначении николаевца на должность. 10 августа они были задержаны.
Во время следственных действий выяснилось, что у них был еще один сообщник.
Ранее суд назначил Алексею Оскеру арест на 60 суток, до 8 октября, с залогом 16 миллионов 80 тысяч гривен. Напомним, такую же меру пресечения избрали и для самой Татьяны Павловой.
Напомним, прокуратура имеет сведения, что Татьяна Павлова хотела также продать за 300 тысяч долларов должность главы Черниговской ОГА.
Будут судить группу мошенников, которые обещали жителю Одессы помочь в назначении на должность главы Николаевской ОГА.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Николаевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по факту совершения мошеннических действий (ч.4 ст.190 УК Украины).
По данным следствия, организатором преступной схемы была 64-летняя жительница Киева — бывшая работница Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла двух жителей столицы - 36-летнего председателя правления благотворительной организации, ранее бывшего помощником-консультантом народного депутата Украины, и неоднократно баллотировавшегося в парламент, и 24-летнего парня.
Злоумышленники, узнав о желании жителя Одессы занять должность главы Николаевской ОГА, решили заработать. Они сообщили одесситу ложные сведения о том, что они могут повлиять на должностных лиц Офиса Президента Украины и других государственных органов.
— Для этого гражданину необходимо предоставить им денежные средства в сумме от 500 до 700 тысяч долларов США для передачи их должностным лицам Офиса Президента Украины. Злоумышленники в течение полугода проводили собеседования с «кандидатом на должность» в Киеве и готовили его для дальнейшей встречи с должностными лицами государственных органов. При получении первой части средств на сумму 200 тысяч долларов США их задержали, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому по делу о «продаже» должности главы Николаевской облгосадминистрации, 23-летнему киевлянину Виктору Семибратову.
По данным следствия, бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины Татьяна Павлова по предварительному сговору с 36-летним Алексеем Оскером — главой правления благотворительной организации, журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в Раду, обещали повлиять на должностных лиц Офиса Президента и Кабинета Министров, решив вопрос о назначении николаевца на должность. 10 августа они были задержаны.
Во время следственных действий выяснилось, что у них был еще один сообщник.
Ранее суд назначил Алексею Оскеру арест на 60 суток, до 8 октября, с залогом 16 миллионов 80 тысяч гривен. Напомним, такую же меру пресечения избрали и для самой Татьяны Павловой.
Напомним, прокуратура имеет сведения, что Татьяна Павлова хотела также продать за 300 тысяч долларов должность главы Черниговской ОГА.