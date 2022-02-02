Будут судить группу мошенников, которые обещали жителю Одессы помочь в назначении на должность главы Николаевской ОГА.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Николаевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по факту совершения мошеннических действий (ч.4 ст.190 УК Украины).

По данным следствия, организатором преступной схемы была 64-летняя жительница Киева — бывшая работница Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла двух жителей столицы - 36-летнего председателя правления благотворительной организации, ранее бывшего помощником-консультантом народного депутата Украины, и неоднократно баллотировавшегося в парламент, и 24-летнего парня.

Злоумышленники, узнав о желании жителя Одессы занять должность главы Николаевской ОГА, решили заработать. Они сообщили одесситу ложные сведения о том, что они могут повлиять на должностных лиц Офиса Президента Украины и других государственных органов.

— Для этого гражданину необходимо предоставить им денежные средства в сумме от 500 до 700 тысяч долларов США для передачи их должностным лицам Офиса Президента Украины. Злоумышленники в течение полугода проводили собеседования с «кандидатом на должность» в Киеве и готовили его для дальнейшей встречи с должностными лицами государственных органов. При получении первой части средств на сумму 200 тысяч долларов США их задержали, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому по делу о «продаже» должности главы Николаевской облгосадминистрации, 23-летнему киевлянину Виктору Семибратову.

По данным следствия, бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины Татьяна Павлова по предварительному сговору с 36-летним Алексеем Оскером — главой правления благотворительной организации, журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в Раду, обещали повлиять на должностных лиц Офиса Президента и Кабинета Министров, решив вопрос о назначении николаевца на должность. 10 августа они были задержаны.

Во время следственных действий выяснилось, что у них был еще один сообщник.

Ранее суд назначил Алексею Оскеру арест на 60 суток, до 8 октября, с залогом 16 миллионов 80 тысяч гривен. Напомним, такую же меру пресечения избрали и для самой Татьяны Павловой.