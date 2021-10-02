Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому по делу о «продаже» должности главы Николаевской облгосадминистрации, 23-летнему киевлянину Виктору Семибратову.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Стороне обвинения ходатайствовала об аресте сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 16,8 миллиона гривен.

Сам подозреваемый свою вину не признавал, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток.

В итоге следственный судья Галина Подзигун приняла решение взять под стражу Виктора Семибратова и назначила ему залог в размере 3 миллионов гривен.

По данным следствия, бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины Татьяна Павлова по предварительному сговору с 36-летним Алексеем Оскером — главой правления благотворительной организации, журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в Раду, обещали повлиять на должностных лиц Офиса Президента и Кабинета Министров, решив вопрос о назначении николаевца на должность. 10 августа они были задержаны.

Во время следственных действий выяснилось, что у них был еще один сообщник.

Ранее суд назначил Алексею Оскеру арест на 60 суток, до 8 октября, с залогом 16 миллионов 80 тысяч гривен. Напомним, такую же меру пресечения избрали и для самой Татьяны Павловой.