В среду, 2 февраля, по нескольким адресам в Заводском и Центральном районах Николаева не будет воды.

Об этом сообщили на КП «Николаевводоканал»

Указано, что сотрудники предприятия проводят аварийно-ремонтные работы, а именно замену запорной арматуры по улице Заводская, 17/2. Водоснабжение будет временно прекращено с 9:00 до 15:00 по всей улице Заводской.

Также специалисты проводят аварийно-ремонтные работы, а именно ликвидацию утечки воды из земли по адресу улица Соборная – улица Адмирала Макарова. В связи с этим водоснабжение временно прекращено до 18:00 по следующим адресам (указан квадрат отключения):

проспект Центральный — улица Спасская;

улица Фалеевская — улица Московская.

Напомним, что сотрудники КП «Николаевводоканал» отключили от водоснабжения дом горожанина, который не платил предприятию с 2013 года.