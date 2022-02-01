Сотрудники КП «Николаевводоканал» отключили от водоснабжения дом горожанина, который не платил предприятию с 2013 года.

Об этом говорится в сюжете ТРК МАРТ.

Хозяину участка по улице Пилипа Орлика уже дважды перекрывали стояк, но он снова подключался к сети своими силами.

— Суммарно он задолжал предприятию почти 20 тысяч гривен. Такой долг накопился из-за того, что абонент не предоставляет нам данные своего счетчика, контролера не допускают к снятию показаний, поэтому мы вынуждены начислять по средним показателям. По нашему мнению, так как дом большой и есть придомовая территория, после снятия показаний долг может оказаться значительно больше, — объяснила пресс-секретарь «Николаевводоканала» Ирина Крисанова.

В четверг, 27 января, коммунальщики в очередной раз перекрыли абоненту воду, но в ночь на 28 января он возобновил подключение и засыпал колодец землей, чтобы до него было труднее добраться. В этот раз отключение провели так, чтобы подключиться обратно самостоятельно было невозможно.

— Была задействована специальная техника, чтобы выполнить разрытие и отключение от услуг. Отдельно абоненту придется оплатить земляные работы, которые были выполнены бригадой — очищение колодца, задействование спецтехники и само механическое отключение. За подключение он также будет вынужден заплатить, — добавила Ирина Крисанова.

Сообщается, что массовое отключение должников от услуг связано с тем, что по состоянию на 1 января 2022 они задолжали «Николаевводоканалу» 134 миллиона гривен.

Кроме того, предприятие готовится отключить еще 3 дома ОСМД — их жители должны около 200 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве в понедельник, 24 января, из-за задолженности за услуги водоснабжения и водоотвода в 283 тысяч 382 гривны отключили от услуг целый дом.