В Николаеве в понедельник, 24 января, из-за задолженности за услуги водоснабжения и водоотвода в 283 тысяч 382 гривны отключили от услуг целый дом.

Жители четырех подъездов дома по адресу улица 3-я Слободская, 56 накопили долги, которые не спешат выплачивать, говорится в сюжете «Надзвичайних новин» на ICTV.

Перед тем, как отключать, коммунальщики повесили на подъездах список злостных неплательщиков. Некоторые задолжали водоканалу почти 45 тысяч гривен. По словам жителей дома, их соседи-должники не бедные люди, но за воду не платили и платить не собираются.

— Я вчера звонила этим должникам. Они мне сказали: «Не смогут отключить, потому что пандемия и что зимой никто этого не сделает», — рассказала руководительница ОСМД Валентина Ковальчук.

Ранее на карантине коммунальщики не имели права «отрезать» должников, а за несвоевременную уплату не начисляли пеню. В «Николаевводоканале» отмечают, что сейчас город находится в «желтой» зоне карантинных ограничений, что дает им право отключать за долги.

Директор КП «Николаевводокакнал» Борис Дуденко отметил, что долг всех жителей города составляет 133 миллиона гривен.

— В 2018 году был заключен договор реструктуризации, который не выполняется. ОСМД продолжает накапливать долги, не платя за весь объем потребленных услуг. Такой долг и такое отношение к оплате услуг ставит под угрозу устойчивую работу предприятия. Глава ОСМД с августа предупреждена о том, что адрес внесен в график отключений, но не сделала ничего, чтобы этого избежать. Мы продолжим отключать тех, кто имеет долг. Просим обратиться к предприятию не доводя ситуацию до отключения и суда. Не живите за счет тех, кто добросовестно относится к своим обязанностям потребителя, — заявили на предприятии.

Ранее сообщалось, что национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».