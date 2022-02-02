Бывшему нардепу Семену Семенченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял в среду, 2 февраля.

— Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на два месяца. Сегодня заседание состоялось с грубым нарушением права на защиту Семенченко, адвокатов даже не предупредили, — говорится в сообщении.

Экс-нардепа подозревают в контрабанде товаров военного назначения, создании незаконной ЧВК Donbass Battalion Corporation и причастности к обстрелу из ручного гранатомета здание пророссийского пропагандистского телеканала 112-Украина в июле 2019 года.

Он все обвинения отвергает.

Напомним, Семен Семенченко упал в обморок на 61 день голодовки.