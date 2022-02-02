Об этом РБК-Украина.

Пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева в комментарии РБК-Украина рассказала, что в отделение полиции доставили около 10 человек. Сейчас на месте происшествия работают следователи и спецназовцы. Другая информация пока проверяется.

По данным Telegram-канала PavlovskyNews, стрельба произошла возле обменного пункта валют на Владимирской. Рядом с этим местом находится главное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

На опубликованных каналом кадрах видно, как вооруженный автоматом человек угрожает группе молодых людей. На заднем плане возле автомобиля темного цвета женщина поддерживает мужчину, который затем падает на землю.

Напомним, неделю назад в этом же месте произошла стрельба. Сообщалось, что неизвестные с автоматами напали на группу активистов.

Напомним, 27 января в Днепре около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Вкоре суд отправил его в СИЗО.