В одном из микрорайонов города Кропивницкий произошел пожар в многоэтажке, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба полиции Кировоградской области.

По данным правоохранителей, в результате пожара погиб 37-летний мужчина. Еще двое детей в возрасте 8 и 12 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

В целях расследования обстоятельств инцидента полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия дежурят полицейские, чтобы поддерживать правопорядок и сохранить имущество граждан.