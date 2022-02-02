В среду, 2 февраля, в Кропивницком произошел взрыв газа в квартире девятиэтажки. Три человека травмированы, из них двое детей. Один погибший.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15:59. Взрыв произошел в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. После этого начался пожар. В 16:44 его локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03.

«В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадали, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет», — сообщили спасатели.

Как сообщила «Страна», пострадали девочки 8 и 13 лет, а также сотрудник газовой службы, который работал в этом доме.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября 2021 года произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.