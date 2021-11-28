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Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе завершены.
Согласно сообщению, они завершились «по состоянию на 18:00».
На месте происшествия для освещения и дежурства остаются шесть сотрудников ГСЧС и четыре единицы техники.
Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.
Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.
Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе завершены.
Согласно сообщению, они завершились «по состоянию на 18:00».
На месте происшествия для освещения и дежурства остаются шесть сотрудников ГСЧС и четыре единицы техники.
Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.
Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.
Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома.