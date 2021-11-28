В 16:10 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома.

Такую информацию опубликовали в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в результате взрыва погибли 3 человека и ещё 3 человека пострадали. В частности, у одного человека перелом предплечья – он был госпитализирован в больницу, 2 человека были в шоковом состоянии, однако после обследования от госпитализации отказались. Всего из дома эвакуировали 54 человека.

Напомним, что спасатели продолжают работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Пока что известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляют демонтаж разрушенных элементов конструкций ищут возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники. Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.