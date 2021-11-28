Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Указывается, что событие квалифицировано по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей». В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагического события.

Напомним, что спасатели продолжают работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Пока что известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляют демонтаж разрушенных элементов конструкций ищут возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.