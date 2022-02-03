В четверг, 3 февраля, возле Николаева в селе Мешково-Погорелово на реке Ингул под лед провалился мужчина — спасатели помогли ему выбраться.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Сказано, что мужчина находился в 300 метрах от берега и пытался выбраться самостоятельно, но безрезультатно. В спецкостюмах спасатели добрались до пострадавшего, вытащили из воды в надувную лодку и доставили на берег, а также согрели.
— При разговоре выяснилось, что мужчина пробыл в воде около 40 минут. Спасатели оказали ему первую помощь, мужчина порезал руки о лед. Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу, — сказано в сообщении.
Ранее в Баштанке спасли ребенка, который провалился под лед.
В четверг, 3 февраля, возле Николаева в селе Мешково-Погорелово на реке Ингул под лед провалился мужчина — спасатели помогли ему выбраться.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Сказано, что мужчина находился в 300 метрах от берега и пытался выбраться самостоятельно, но безрезультатно. В спецкостюмах спасатели добрались до пострадавшего, вытащили из воды в надувную лодку и доставили на берег, а также согрели.
— При разговоре выяснилось, что мужчина пробыл в воде около 40 минут. Спасатели оказали ему первую помощь, мужчина порезал руки о лед. Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу, — сказано в сообщении.
Ранее в Баштанке спасли ребенка, который провалился под лед.