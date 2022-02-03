В четверг, 3 февраля, возле Николаева в селе Мешково-Погорелово на реке Ингул под лед провалился мужчина — спасатели помогли ему выбраться.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сказано, что мужчина находился в 300 метрах от берега и пытался выбраться самостоятельно, но безрезультатно. В спецкостюмах спасатели добрались до пострадавшего, вытащили из воды в надувную лодку и доставили на берег, а также согрели.

— При разговоре выяснилось, что мужчина пробыл в воде около 40 минут. Спасатели оказали ему первую помощь, мужчина порезал руки о лед. Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу, — сказано в сообщении.

Ранее в Баштанке спасли ребенка, который провалился под лед.