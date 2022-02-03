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В ночь на четверг, 3 февраля, в Николаеве задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который ходил по улице с оружием.
Об этом пишет пресс-служба Управления полиции охраны в Николаевской области.
Указано, что гражданин вел себя неадекватно, чем и привлек внимание прохожих. При себе у него был большой охотничий нож.
Наряд полицейских охраны задержал мужчину возле супермаркета на улице Космонавтов. Нарушитель представился правоохранителям, как сотрудник спецслужб. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, в начале января на Николаевщине девушка защитилась с ножом от парня, который приставал к ней на дискотеке — он скончался на месте.
В ночь на четверг, 3 февраля, в Николаеве задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который ходил по улице с оружием.
Об этом пишет пресс-служба Управления полиции охраны в Николаевской области.
Указано, что гражданин вел себя неадекватно, чем и привлек внимание прохожих. При себе у него был большой охотничий нож.
Наряд полицейских охраны задержал мужчину возле супермаркета на улице Космонавтов. Нарушитель представился правоохранителям, как сотрудник спецслужб. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, в начале января на Николаевщине девушка защитилась с ножом от парня, который приставал к ней на дискотеке — он скончался на месте.