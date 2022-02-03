В ночь на четверг, 3 февраля, в Николаеве задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который ходил по улице с оружием.

Об этом пишет пресс-служба Управления полиции охраны в Николаевской области.

Указано, что гражданин вел себя неадекватно, чем и привлек внимание прохожих. При себе у него был большой охотничий нож.

Наряд полицейских охраны задержал мужчину возле супермаркета на улице Космонавтов. Нарушитель представился правоохранителям, как сотрудник спецслужб. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в начале января на Николаевщине девушка защитилась с ножом от парня, который приставал к ней на дискотеке — он скончался на месте.