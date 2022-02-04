В Одесской области судили мужчину, который раскопал могилу своего босса, потому что хотел убедиться, что ненавистный начальник мертв. В суде мужчина извинился перед оскорбленными родственниками и получил условный срок.

Такое решение принял Саратский районный суд, сообщает корреспондент «Украинской Службы Информации».

Отношения с работодателем у мужчины не ладились. В 2020 году начальник погиб. Спустя месяц после похорон рабочий раскопал могилу и разбил гроб. Он посмотрел на лицо погибшего, оставил там перчатки и сбежал.

Уничтоженные венки и раскопанную могилу нашли родственники. В суде обвиняемый извинился перед ними и раскаялся. Он получил 2 года условно.

Напомним, в Кременчуге мужчина работал инженером-электронщиком в лицее, а в свободное время записывал с женой ролевые видео на Pornhub. За это ему дали условный срок, который может стоить ему рабочего места.