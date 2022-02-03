Руководитель Вознесенской окружной прокуратуры направил в суд ходатайство о применении экстрадиционного ареста в отношении гражданина Грузии — он находится в международном розыске с 2015 года.

Об этом уведомляет пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Мужчину разыскивают правоохранительные органы Грузии за совершение тяжкого преступления, связанного с кражей чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной в сговоре.

Указанное ходатайство удовлетворено судом в полном объеме.

Разыскиваемый будет временно находиться под стражей в Николаевском следственном изоляторе до решения Министерством юстиции Украины вопроса о его экстрадиции на родину. Там он понесет наказание в виде 7 лет лишения свободы, назначенного приговором Тбилисского суда.

Напомним, чиновник Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, которого летом поймали на взятке в 5 тысяч долларов, оказался гражданином Молдовы, который находится в розыске Интерпола.