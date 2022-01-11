Чиновник Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, которого летом поймали на взятке в 5 тысяч долларов, оказался гражданином Молдовы, который находится в розыске Интерпола.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как сообщалось, прокуратура направила в суд обвинение в отношении начальника одного из отделов Госэкоинспекции и учредителя общественной организации по факту вымогательства и получения 5 тысяч долларов взятки. Деньги требовали у владельца сети заправок в Николаеве.

Следователи ГБР установили, что обвиняемый чиновник получил гражданство Украины и устроился на должность по поддельным документам. На самом деле он является гражданином Республики Молдова и находится в розыске Интерпола по ряду преступлений: уклонение от уплаты налогов, насилие, хулиганство и другие. По законодательству Молдовы за совершенные преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время чиновник отстранен от должности, его имущество арестовано, он лишено гражданства Украины. Также решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.