В Николаевской области судят начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа за требование взятки от нарушителя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Нправлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и учредителя общественной организации по факту вымогательства и получения 5 тысяч долларов неправомерной выгоды, а также пособничества в таком преступлении (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что в августе 2021 года чиновник требовал и получил деньги через посредника – учредителя общественной организации, от руководителя АЗС за неналожение штрафных санкций по выявленным нарушениям в его деятельности.

Ранее сообщалсоь, что в Николаевской области полицейские разоблачили главу ОТГ на взятке за выдачу документов. Чиновник требовал у фермера 20 тысяч гривен.