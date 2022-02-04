В Харькове СБУ задержала гражданина, отправлявшего анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что 39-летний харьковчанин в течение декабря прошлого года провел по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о минировании различных объектов.

В частности, он «заминировал» Харьковскую областную госадминистрацию, Харьковский апелляционный суд, Международный аэропорт Харьков, железнодорожные и автомобильные вокзалы, ТРЦ города.

Псевдоминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождения. Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства после очередного сообщения о минировании.

Мотивы своих действий харьковчанин объяснил тем, что у него якобы личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) УК Украины.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать ущерб от его противоправных действий.

Во вторник, 18 января, около 16-30 часов поступило сообщение о минировании здания Николаевского городского совета.