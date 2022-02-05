На вечеринке в городе Белгород-Днестровский Одесской области гость укусил за палец полицейского, которого вызвала соседка из-за шума. Правоохранитель в суде потребовал полмиллиона гривен компенсации.

Об этом сообщает «Украинская Служба Информации» со ссылкой на решение Белгород-Днестровского районного суда.

Отмечается, что в день инцидента пьяный гость, увидев на пороге полицейских, начал вести себя неадекватно. Особый интерес у него вызвал автомат на плече правоохранителя. Мужчина не реагировал на просьбы не трогать оружие, сделать музыку тише, проехать в райотдел, и оказывал сопротивление.

В зале суда хулиган рассказал, что правоохранители заломали ему руки и распылили газ, а в ответ он укусил одного из полицейских за палец.

В качестве моральной компенсации пострадавший правоохранитель потребовал полмиллиона гривен. Но суд решил, что достаточно 5 тысяч. Также обвиняемый оплатит лечение пальца — полторы тысячи гривен. Кроме того, он получил год условно по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который раскопал могилу своего босса, потому что хотел убедиться, что ненавистный начальник мертв. В суде мужчина извинился перед оскорбленными родственниками и получил условный срок.