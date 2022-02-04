На территории охотничьих угодий ООО «Охотники Доманевщины» в Николаевской области разоблачили браконьеров, которые уничтожали фазанов.

Об этом пишут на странице Государственной экоинспекции Южно-Западного округа.

Факты нелегальной охоты зафиксировали в конце января. Такими действиями нарушили статью 20 «Об охотничьем хозяйстве и охоте», в отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 85 «Об административных правонарушениях», переданные для рассмотрения в Доманевский районный суд.

Сумма ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства, составляет 2 тысячи гривен за каждую особь фазана.

Напомним, в конце декабря 2021 года за вылов карасей в Днепро-Бугском лимане браконьерам насчитали 260 тысяч гривен ущерба.