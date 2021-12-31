В среду, 29 декабря, Николаевский рыбоохранный патруль совместно с Одесским пограничным отрядом, обнаружили грубое нарушение Правил любительского и спортивного рыболовства.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Инцидент произошел в акватории Днепро-Бугского лимана, близ села Днепровского, которое находится в пределах Куцурубской территориальной громады Николаевской области.

Местный житель с помощью 6 мысиновых рыболовных сеток, являющихся запрещенным орудием ловли, и резиновой лодки осуществлял незаконный отлов водных биоресурсов. Таким образом нарушитель добыл почти 80 кг карася серебристого, в количестве – 165 экземпляров. В отношении нарушителя составлен протокол по части 4 статьи 85 КУоАП.

Государственными инспекторами Николаевского рыбоохранного патруля произведен расчет ущерба, причиненного в результате незаконного добычи водных биоресурсов в общей сумме 260 тысяч 865 гривен.

— С целью привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству материалы переданы в суд,— комментирует начальник управления Евгений Мищенко.

Напомним, что возле острова Березань на Николаевщине утонули трое рыбаков.