В Николаевской области вблизи острова Березань утонуло три человека. Тела двух погибших мужчин уже нашли, третье еще ищут.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы «Очаков» поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека.

Спасатели на резиновой лодке добрались до места трагедии, изъяли тела погибших 72-х и 60-и лет и транспортировали их на берег. Также продолжаются поиски третьего 54-летнего мужчины, тело которого не найдено.

– Уважаемые граждане, при порывах ветра и тумане не выходите на воду - это опасно! Всегда обращайте внимание на информацию синоптиков о штормовых предупреждениях, – предупреждают спасатели.

Напомним, что николаевские спасатели достали из оросительного канала в Корабельном районе тело мужчины 40-50 лет.