Николаевские спасатели достали из оросительного канала в Корабельном районе тело мужчины 40-50 лет.

Об этом сообщили в ГСЧС по Николаевской области.

Вызов на место спасатели получили днем 10 октября, тело утопленника плавало в метре от берега.

Дежурные из бригады пожарных подплыли на лодке «BARK», погрузили тело и отвезли его к берегу, где передали сотрудникам полиции.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщалось, в оросительном канале в Николаеве утонул мужчина.