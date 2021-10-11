Николаевские спасатели достали из оросительного канала в Корабельном районе тело мужчины 40-50 лет.
Об этом сообщили в ГСЧС по Николаевской области.
Вызов на место спасатели получили днем 10 октября, тело утопленника плавало в метре от берега.
Дежурные из бригады пожарных подплыли на лодке «BARK», погрузили тело и отвезли его к берегу, где передали сотрудникам полиции.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Как сообщалось, в оросительном канале в Николаеве утонул мужчина.
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Николаевские спасатели достали из оросительного канала в Корабельном районе тело мужчины 40-50 лет.
Об этом сообщили в ГСЧС по Николаевской области.
Вызов на место спасатели получили днем 10 октября, тело утопленника плавало в метре от берега.
Дежурные из бригады пожарных подплыли на лодке «BARK», погрузили тело и отвезли его к берегу, где передали сотрудникам полиции.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Как сообщалось, в оросительном канале в Николаеве утонул мужчина.