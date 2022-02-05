В течение суток 4 февраля и по состоянию на 7 часов утра 5 февраля российские наемники не нарушали «тишину» в зоне ООС.

Об этом сообщает штаб ООС в facebook

— За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.