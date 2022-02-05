Полицейские в течение нескольких часов разыскали мальчика, который вчера утром пошел в школу и не вернулся домой в обычное время. Оказалось, что ребенок играл рядом с домом.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Отмечается, что ювенальные полицейские провели с родителями ребенка превентивную работу.

Маму мальчика привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка — ей грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов.

Напомним, в Голопристанском районе Херсонской области разыскали 18-летего студента из Николаева, который пропал без вести в начале июня прошлого года. Молодой человек все это время подрабатывал сезонным рабочим.