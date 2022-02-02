В Голопристанском районе Херсонской области разыскали 18-летего студента из Николаева, который пропал без вести в начале июня прошлого года.

Молодой человек все это время подрабатывал сезонным рабочим, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Отметим, что молодой человек ушел из общежития на экзамен и больше ни с кем на связь не выходил.

— Об исчезновении парня полиции заявила его мать, которая всячески способствовала розыску своего ребенка — предоставляла вещи для проведения экспертизы, номера телефонов друзей, с которыми он в последнее время общался… В результате совместных действий процессуальных руководителей, следователей и оперативников местонахождение разыскиваемого установлено. Противоправные действия в отношении него совершены не были, жизни и здоровью парня угрозы нет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают Дмитрия Шаламая 2003 года рождения, пропавшего без вести в начале июня.