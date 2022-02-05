По состоянию на 5 февраля в Николаевской области обнаружили 817 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки выздоровело от COVID-19 98 человек, с начала пандемии — 114883.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3414, за сутки — 2.
Как сообщалось, в Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это на 1 245 случаев меньше, чем накануне.
По состоянию на 5 февраля в Николаевской области обнаружили 817 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки выздоровело от COVID-19 98 человек, с начала пандемии — 114883.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3414, за сутки — 2.
Как сообщалось, в Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это на 1 245 случаев меньше, чем накануне.