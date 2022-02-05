По состоянию на 5 февраля в Николаевской области обнаружили 817 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Ситуация по области:

Николаев – 74324 (+200);

Первомайск – 7941 (+138);

Южноукраинск – 4164 (+74);

Вознесенск – 2802 (+7);

Очаков – 2264 (+92).

В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки выздоровело от COVID-19 98 человек, с начала пандемии — 114883.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3414, за сутки — 2.

Как сообщалось, в Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это на 1 245 случаев меньше, чем накануне.