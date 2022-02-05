В Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это на 1 245 случаев меньше, чем накануне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 918 человек; летальных случаев — 185, выздоровели — 9 628 человек.

За последние сутки в Украине проведено 164456 тестов:

методом ПЦР — 91 875

методом ИФА — 7 192

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 65 389.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 4 256 208 человек;

выздоровело — 3 669 979 человек;

летальных исходов — 101 168;

проведено ПЦР-тестирований — 18 496 292.

Напомним, накануне в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 43 тысячи 778 человек.