В Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это на 1 245 случаев меньше, чем накануне.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 918 человек; летальных случаев — 185, выздоровели — 9 628 человек.
За последние сутки в Украине проведено 164456 тестов:
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 65 389.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, накануне в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 43 тысячи 778 человек.
В Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это на 1 245 случаев меньше, чем накануне.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 918 человек; летальных случаев — 185, выздоровели — 9 628 человек.
За последние сутки в Украине проведено 164456 тестов:
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 65 389.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, накануне в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 43 тысячи 778 человек.