В Украине за минувшие сутки, 3 февраля, заразились коронавирусом 43 тысячи 778 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 4328 человек, летальных исходов — 174, выздоровели — 9497. Протестировали методом ПЦР — 96 361 человека, методом ИФА — 7229, экспресс-тестами — 70 631.

Больше всего новых заражений за сутки в Одесской (4136), Львовской (3791) и Житомирской (3310) областях, а также в Киеве (2869).

За все время пандемии в Украине заболели 4 213 675 человек, выздоровели — 3 660 351, летальных случаев — 100 983.

Напомним, в городском управлении здравоохранения прогнозируют, что в течение недели Николаевская область перейдет в «красную» зону карантина.

Также сообщалось, что наихудшая ситуация, связанная с коронавирусом, наблюдается с койками для детей. В количество коек увеличили до 100.