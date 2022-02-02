В городском управлении здравоохранения прогнозируют, что в течение недели Николаевская область перейдет в «красную» зону карантина.

Об этом начальница горздрава Ирина Шамрай рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— В последнюю неделю имеем рост заболеваемости в несколько раз, если раньше были десятки, то теперь уже сотни заболевших. Сегодня по области 816 выявленных COVID-случаев впервые и по городу — 494 человека. При таком количестве выявленных новых случаев уже в предыдущую волну стационары были загружены полностью. На сегодняшний день в стационарных отделениях, которые лечат взрослых, у нас развернуто 950 коек, — сказала Ирина Шамрай.

Она добавила, что городских больницах №№ 1, 3 и 5 находятся 270 пациентов, загруженность коек — до 30%. При этом всего 110 больных находятся на койках с подведенным кислородом. В реанимациях 22 пациента, из которых трое находятся на аппаратах ИВЛ. На лечении также находятся 34 беременных и 4 родильницы.

— Максимум неделя, и мы попадем в «красную» зону. Потому что у нас заболеваемость очень стремительно растет, — сообщила она.

Ограничения красной зоны

Напомним, что наихудшая ситуация, связанная с коронавирусом, наблюдается с койками для детей. В больнице № 2 развернуто 60 мест, но их увеличат до 100.