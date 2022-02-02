В Николаевской городской детской больнице № 2 разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день отделение переполнено.

Об этом рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Она отметила, что наихудшая ситуация, связанная с коронавирусом, наблюдается с койками для детей. В больнице № 2 развернуто 60 мест, но их увеличат до 100.

— Потому что на развернутых 60 койках сегодня находятся 77 пациентов. Из них 44 — с подтвержденным ковидом, а 33 ожидают результаты ПЦР. Поскольку дети переносят легче заболевание, только трое деток находятся на кислородной поддержке. Загруженность коек с кислородом составляет всего 8%, — отметила Ирина Шамрай.

Она добавила, что в предыдущие волны пандемии не наблюдалось такая заболеваемость среди детей. По ее словам, такой всплеск связан с циркуляцией штамма «Омикрон», который является очень контагиозным.

Напомним, ранее Ирина Шамрай ранее рассказала, что городская детская больница №2 может развернуть 210 «ковидных»-коек.