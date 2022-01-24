По состоянию на 24 января в Николаевской городской детской больнице №2 заняты 97,3% коек (37), выделенных для лечения детей больных COVID-19. Из них с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни — 10 человек, 27 — с подозрением.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.

В комментарии НикВести начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай рассказала, что данные показывают общее количество занятых коек с подведенным кислородом. При этом, ни один из пациентов не находится сейчас на кислородной поддержке.

— Наша больница рассчитана на 210 коек. Там есть возможность разместить больше, чем 37 пациентов. Сегодня там задействованы 2 этажа — первый и второй. Мы подаем количество коек, к которым подведена централизованная подача кислорода. У нас таких 38 коек, дополнительно у них есть 10 кислородных концентраторов. Однако детей, которые находятся на кислородной поддержке фактически нет. Дети переносят легко. Если там есть пневмония, то мы таких детей, конечно, определяем, в стационар. При необходимости мы будем расширять эти койки, — пояснила Ирина Шамрай.

Как сообщалось, в Николаеве ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.