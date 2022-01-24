По состоянию на 24 января в Николаеве ухудшилась ситуация с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Согласно последним данным, с начала эпидсезона на грипп и ОРВИ заболели 1614 человек, еще неделю назад было — 1179.

Об этом в комментарии НикВести рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

Она отметила, что повышение заболеваемости гриппом — типичная ситуация для зимнего периода (январь-февраль месяц). Ирина Шамрай добавила, что больше всего среди заболевших — это дети возрастом от 5 до 14 лет.

— Сейчас идет сезонная заболеваемость на грипп и ОРВИ. Если состоянием на прошлую неделю у нас заболели 1179 человек (с начала эпидсезона, — прим.), то на эту неделю у нас заболело 1614 человек. Больше всего заболевших — это дети от 5 до 14 лет. Это не ковид, это грипп А, грипп В. Кроме того, госпитализировано на прошлой неделе 131 пациент с осложнениями от ОРВИ и гриппа, — рассказала Ирина Шамрай.

Не смотря на ухудшение эпидситуации, тотального карантина для школ города применять не будут.

— Не будет такого, что все школы сразу уйдут на карантин. Нет. Школы будут смотреть, где есть высокая заболеваемость, тогда будут отправлять на карантин. Тотальный карантин пока не планируется, — отметила Ирина Шамрай.

Как сообщалось, по состоянию на 24 января в Николаевской области выявили 209 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 2 пациента.