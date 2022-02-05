В Николаеве на пересечении улиц Чкалова и Садовая, вблизи пешеходного перехода, образовался глубокий провал в тротуарном покрытии.

Об этом в группе «Contact Center при Николаевском горсовете» сообщил пользователь Юрий Владимирович.

На опубликованных им фото видно, что провал возник между двумя канализационными люками.

«Служба оперативного реагирования» уже зарегистрировала заявку мужчины.

Ранее на пешеходном переходе через трамвайную линию по улице Садовой (пересечение с улицей Чкалова) в Николаеве после обильных осадков «поплыла» тротуарная плитка.