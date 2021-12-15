На пешеходном переходе через трамвайную линию по улице Садовой (пересечение с улицей Чкалова) в Николаеве после обильных осадков «поплыла» тротуарная плитка.
На ситуацию обратила внимание журналистка Юлия Лукьяненко, опубликовав фото в Facebook-группе Contact Center при Николаевском горсовете.
— Пересечение улицы Чкалова и четной стороны улицы Садовой. Прошу привести в порядок трамвайный переезд, — обратилась Юлия Лукьяненко.
Как видно на фото, разрушения покрытия возникли на стыке с трамвайными рельсами.
Напомним, департамент ЖКХ Николаевского горсовета ранее заплатил 1,7 миллиона гривен фирме «ВАСТ-СЕРВИС+» за некачественно выполненные работы по ремонту тротуара по улице Садовой.
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На пешеходном переходе через трамвайную линию по улице Садовой (пересечение с улицей Чкалова) в Николаеве после обильных осадков «поплыла» тротуарная плитка.
На ситуацию обратила внимание журналистка Юлия Лукьяненко, опубликовав фото в Facebook-группе Contact Center при Николаевском горсовете.
— Пересечение улицы Чкалова и четной стороны улицы Садовой. Прошу привести в порядок трамвайный переезд, — обратилась Юлия Лукьяненко.
Как видно на фото, разрушения покрытия возникли на стыке с трамвайными рельсами.
Напомним, департамент ЖКХ Николаевского горсовета ранее заплатил 1,7 миллиона гривен фирме «ВАСТ-СЕРВИС+» за некачественно выполненные работы по ремонту тротуара по улице Садовой.