На пешеходном переходе через трамвайную линию по улице Садовой (пересечение с улицей Чкалова) в Николаеве после обильных осадков «поплыла» тротуарная плитка.

На ситуацию обратила внимание журналистка Юлия Лукьяненко, опубликовав фото в Facebook-группе Contact Center при Николаевском горсовете.

— Пересечение улицы Чкалова и четной стороны улицы Садовой. Прошу привести в порядок трамвайный переезд, — обратилась Юлия Лукьяненко.

Как видно на фото, разрушения покрытия возникли на стыке с трамвайными рельсами.

Напомним, департамент ЖКХ Николаевского горсовета ранее заплатил 1,7 миллиона гривен фирме «ВАСТ-СЕРВИС+» за некачественно выполненные работы по ремонту тротуара по улице Садовой.