В Николаеве на проезжей части улицы Никольской образовалась выбоина, из которой безостановочно течет вода.

Об этом в группе Contact centr при Николаевском горсовете сообщил Александр Черногор и опубликовал видео.

— Улица Никольская, напротив Университетского сквера (угол улицы Артиллерийской, — прим.). Из-под нового асфальта течет вода. С хорошей дорогой можно прощаться? — написал Александр Черногор.

Напомним, летом прошлого года по улице Никольской был уложен новый асфальт в рамках ремонта автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)». Из-за работ на данном участке регулярно возникали пробки.