В торговом центре в Полтаве на микрорайоне «Левада» сегодня, 5 февраля, произошла резня. Сообщения о том, что в ТЦ «Мир» в микрорайоне «Левада» ранили мужчину, в полицию поступило от медиков.

По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями, информируют в областной полиции.

Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам.

В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь.

— Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения, — сообщают в полиции.

Правоохранители решают вопросы о его задержании, сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Начато уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Следствие выясняет обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, в польском городе Тшчанка Великопольского воеводства украинец ранил ножом своего работодателя, 72-летний мужчина скончался в больнице от полученного ранения.