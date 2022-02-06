Сегодня ночью, 6 февраля, в Первомайском районе Николаевщины ВАЗ-2109 въехал в бетонную электроопору. В результате аварии водитель и три пассажира пострадали.

Об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции Николаевской области.

ДТП произошло около 1:30 по улице Первомайской в селе Степковка. 20-летний водитель «девятки», проезжая автобусную остановку, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и трое его пассажиров, 19-ти и 23-х лет, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (068) 314-29-49, (063) 128-72-16, 102.

Напомним, утром 6 февраля на трассе Т-1510 под Новой Одессой в Николаевской области Hyndai Getz столкнулся с деревом. В результате аварии погиб мужчина. Также пострадали дети, в том числе младенец.