Утром 6 февраля на трассе Т-1510 под Новой Одессой в Николаевской области Hyndai Getz столкнулся с деревом. В результате аварии погиб мужчина. Также пострадали дети, в том числе младенец.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Об аварии спасателям сообщили в 9:17. Отмечается, что водитель 1999 года рождения съехала с дороги, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом.

В результате ДТП пострадали три человека, из которых двое детей 2018 и 2022 года рождения.

Еще один человек умер в больнице. С помощью спецоборудования спасатели деблокировали пассажира 1988 года рождения и передали в карету скорой медицинской помощи. От полученных травм он скончался в больнице.

Состояние других пострадавших оценивают врачи. От ГСЧС на месте работали три человека и одна единица техники.