Утром 6 февраля на трассе Т-1510 под Новой Одессой в Николаевской области Hyndai Getz столкнулся с деревом. В результате аварии погиб мужчина. Также пострадали дети, в том числе младенец.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Об аварии спасателям сообщили в 9:17. Отмечается, что водитель 1999 года рождения съехала с дороги, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом.
В результате ДТП пострадали три человека, из которых двое детей 2018 и 2022 года рождения.
Еще один человек умер в больнице. С помощью спецоборудования спасатели деблокировали пассажира 1988 года рождения и передали в карету скорой медицинской помощи. От полученных травм он скончался в больнице.
Состояние других пострадавших оценивают врачи. От ГСЧС на месте работали три человека и одна единица техники.
В полиции сообщили, что по указанному факту возбудили уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют причины аварии.
Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу:Николаев, улица Спасская, 12, тел. 063-426-23-32 или 102.
Напомним, 1 января в поселке городского типа Воскресенское Николаевского района водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии.
Утром 6 февраля на трассе Т-1510 под Новой Одессой в Николаевской области Hyndai Getz столкнулся с деревом. В результате аварии погиб мужчина. Также пострадали дети, в том числе младенец.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Об аварии спасателям сообщили в 9:17. Отмечается, что водитель 1999 года рождения съехала с дороги, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом.
В результате ДТП пострадали три человека, из которых двое детей 2018 и 2022 года рождения.
Еще один человек умер в больнице. С помощью спецоборудования спасатели деблокировали пассажира 1988 года рождения и передали в карету скорой медицинской помощи. От полученных травм он скончался в больнице.
Состояние других пострадавших оценивают врачи. От ГСЧС на месте работали три человека и одна единица техники.
В полиции сообщили, что по указанному факту возбудили уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют причины аварии.
Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу:Николаев, улица Спасская, 12, тел. 063-426-23-32 или 102.
Напомним, 1 января в поселке городского типа Воскресенское Николаевского района водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии.