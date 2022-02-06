В воскресенье, 6 февраля, в Киеве мужчина разбил окно в здании Верховной рады Украины, бросив в него молоток. После он пытался сбежать от полиции, но его задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что в Киеве полицейские задержали мужчину, который повредил окно здания Верховной рады.

«Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна — молоток — и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя», — говорится в сообщении.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство. С задержанным общаются следователи.

Напомним, в здании амбулатории, которую строят в селе Лупарево Галициновской ОТГ в Николаевской области, неизвестные повредили новые окна. Строители предполагают, что это могли сделать местные несовершеннолетние жители.