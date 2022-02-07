Белорусские службы стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей.

Об этом в комментарии PAP сообщила в воскресенье пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает «Укринформ».

— В Крынках (недалеко от границы с РБ, — прим.) были слышны и видны выстрелы из сигнального пистолета... Такого типа провокации происходят постоянно, — отметила Анна Михальская.

По ее словам, в ночь на воскресенье на границе задержали пятерых граждан Йемена, пытавшихся нелегально пробраться в Польшу. В Беларусь они прилетели из России.

Пресс-секретарь ПС Польши подчеркнула: то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, является ненормальной ситуацией. По ее словам, в этом году уже зафиксировано 1,1 тыс. попыток нелегального пересечения границы, в то время как в прошлом году за тот же период не было зафиксировано ни одного случая.

Как информировало агентство, 1 февраля польские силовики также фиксировали выстрелы из сигнального оружия на границе, одна из ракет упала на польскую сторону у постоянного поста польских служб.

Напомним, польский солдат на границе оставил службу и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище.