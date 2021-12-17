Польский солдат на границе оставил службу и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище.

Об этом информирует RMF24 со ссылкой на источник в польском Министерстве обороны.

Солдат исчез со своего поста вчера днем, оставив пистолет. Его искали несколько часов, пока не выяснилось, что он перешел границу и сдался в руки белорусских военнослужащих.

Тем временем, в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что это был Эмиль Чечко, 1996 года рождения. Он служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии.

Белорусская пропаганда уже начала обращать этот случай в свою пользу. Пограничники заявили, что «из-за отсутствия согласия с польской политикой в отношении миграционного кризиса и практики бесчеловечного обращения с беженцами, солдат обратился за политическим убежищем в Республике Беларусь».

Министерство национальной обороны Польши пока молчит по этому поводу.

Ранее сообщалось, на польской границе мигранты ранили двух солдат камнями.