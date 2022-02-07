За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два нарушения перемирия со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Водяного Донецкой области боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Песок украинские позиции попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.